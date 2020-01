В предстоящий уикенд в Москве можно послушать культовые рок-хиты в симфонической обработке, сходить на новую выставку в МАММ или на премьеры сразу нескольких фильмов – «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом и «Проксима» с Евой Грин, а также посетить ночную экскурсию в Крещенский сочельник.

ПЯТНИЦА, 17 января

Фильм «(НЕ)идеальный мужчина»

Фантастическая мелодрама «(НЕ)идеальный мужчина» отечественного производства с Егором Кридом в главной роли с 16 января в прокате. В центре сюжета история простой девушки Светы, которая потеряла веру в мужчин, так как все избранники ей врали и изменяли. После очередного разочарования она устраивается на работу в компанию по продаже роботов, где находит своего идеального мужчину. Но есть небольшая проблема, что делать, если он робот?

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Фильм «Проксима»

Еще одна премьера этой недели – космическая драма «Проксима» с Евой Грин в главных ролях. Главная героиня – астронавт Сара, которая готовится к полету на Марс и приезжает на подготовку в Россию. Героине придется расстаться с дочерью и понять свою миссию в жизни. Интересно, что большая часть съемок проходила в России – в Звездном городке и на космодроме Байконур.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Спектакль «Сон разума»

Фантасмагорию «Сон разума» по мотивам произведений Н.В. Гоголя с Сергеем Безруковым в главной роли 17 января можно увидеть на сцене Московского Губернского театра. Главный герой – титулярный советник Поприщин дожил до 42 лет, но так и не построил карьеру. Недовольство собой и своим местом в жизни все дальше уводит его из серой реальности в мир фантазий, лишая разума.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 1500 до 4500 рублей

Симфонические рок-хиты

Композиции культовых рок-групп 17 января можно услышать в Культурном центре «ЗИЛ» в рамках концерта программы «Симфонические рок-хиты» от благотворительного фонда «Бельканто». Прозвучат мелодии из альбомов Scorpions, Nirvana, Rammstein, The Prodigy и Metallica. В электро-оркестровой обработке прозвучат We will rock you, Love of my life, Loving you, Lonely day и пр.

Где: Москва, Культурный центр «ЗИЛ»

Цена: от 1200 до 5000 рублей

Открытие выставки «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии»

Выставка «Первоцвет» об истории российской фотографии с 17 января пройдет в МАММ. На примерах работ как классиков российской фотографии: П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда, А. Родченко, В. Микоши, Г. Петрусова, Д. Бальтерманца, Б. Михайлова и др., так и неизвестных авторов, можно проследить, как в течение столетия менялась жизнь в стране, пережившей исторические и социально-политические катастрофы, и какую разную роль в течение этого периода играла фотография. На выставке посетители узнают, когда появилась цветная фотография, зачем фотографию дорисовывали, когда фотографии дополнялись архитектурными, пейзажными и индустриальными сюжетами и пр. На снимках можно проследить, как развивался цвет в русской фотографии и история страны.

Где: Москва, Мультимедиа Арт Музей

Цена: 500 рублей

СУББОТА, 18 января

Крещенский сочельник «Царское богомолье»

Необычная ночная экскурсия – «Царское богомолье» 18 января пройдет в Высоко-Петровском монастыре. Во время экскурсии можно будет подняться на монастырскую колокольню, увидеть уникальный храмовый интерьер, который полностью выполнен из керамики, узнать о жизни основателя монастыря – одного из самых почитаемых русских святых, святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. После экскурсии посетителей ждет чай с вкуснейшими монастырскими пирожками.

Где: Москва, Высоко-Петровский монастырь

Цена: от 400 до 800 рублей

«Моцарт и Сальери» в Аптекарском огороде

Концерт от студии камерной музыки Simple Music Ensemble, посвященный творчеству Антонио Сальери (1750-1825) и Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), 18 января пройдет в оранжерее «Аптекарского огорода». Слушателям представится уникальная возможность услышать шедевры двух композиторов, история взаимоотношений которых стала нарицательной.

Где: Москва, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Цена: от 1200 до 2500 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января

Концерт Jazz Dance Orchestra

Концерт Jazz Dance Orchestra в честь дня рождения группы 19 января пройдет в клубе «16 тонн». Jazz Dance Orchestra и Вадим Зайдин представят джазовый нестандартный перфоманс. Треки Jazz Dance Orchestra известны многим – их используют диджеи, они звучат на радио и телешоу. В честь 16-летия группы гостей ждут сюрпризы – звездные гости и праздничный торт.

Где: Москва, клуб «16 тонн»

Цена: от 700 до 1700 рублей