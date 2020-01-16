РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 16 янв. В подмосковных Котельниках стартовали рейды по выявлению незаконной миграции, они продлятся до 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По распоряжению главы с 15 января началась работа по проведению планового осмотра и обследования территории городского округа Котельники. Одной из целей осмотра является организация работы по выявлению и снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений. Рейды продолжатся до 28 февраля», – говорится в сообщении.

Рейды направлены также на выявление нарушений закона о защите прав потребителей, нарушений незаконно размещенных информационных конструкций, нарушений федеральных законов и иных нормативно-правовых актов в сфере торговой деятельности, потребительского рынка и услуг.

Также накануне в ходе рассмотрения обращения жителей по вопросам незаконной торговли, нарушениях в сфере деятельности такси, о фактах попрошайничества в районе метро Котельники был организован выезд на место. К выездной проверке были подключены силы сотрудников Котельниковского отдела полиции.

«На момент проверки водителей такси нарушений не выявлено, а лиц, занимающихся попрошайничеством, не обнаружено. В ходе мероприятия был зафиксирован факт незаконной торговли, который пресечен на месте сотрудниками полиции», – заключается в сообщении.