РИАМО – 16 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что дадут поправки к Конституции, по его словам, они призваны усилить гражданское общество и роль регионов при принятии решений, передает Федеральное агентство новостей.

Президент в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 15 января предложил внести ряд поправок к Конституции РФ. Накануне глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок, в которую вошли более 70 человек.

«Смысл этих поправок — <...> повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — объяснил Путин.

Среди предложенных им поправок — ужесточение требований к кандидатам в президенты, закрепление принципов единой системы публичной власти, нормы о МРОТ и достойном пенсионном обеспечении, расширение полномочий Госсовета.