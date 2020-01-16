РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 янв. Коммунальные службы Балашихи очистили от снега и наледи тротуар на улице Третьяка в микрорайоне Авиаторов, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи сообщил на портале о необходимости очистить тротуар на улице Третьяка в микрорайоне Авиаторов от снега и наледи. Он отметил, что управляющая компания, очищая от снега парковку, накидала его на тротуар в районе дома №5/11.

«Администрацией городского округа Балашиха 16 января проведен осмотр тротуара по указанному адресу. Факт несвоевременной уборки от снега подтвердился. Работы по данному адресу проведены. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», – сказал замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что уборка данной территории от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ согласно графику выполнения работ. Руководителю МБУ указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.