РИАМО - 16 янв. В Московском зоопарке завершилась акция по сбору нераспроданных елей, их используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы зоосада.

С 1 января зоосад принимал не распроданные на праздниках ели и сосны. Передавать деревья в зоопарк могли только юридические лица: такое ограничение ввели для безопасности животных.

«Пятнадцатого января наш зоопарк принял последнюю партию нераспроданных новогодних деревьев. В общей сложности за две недели проведения акции было собрано более 3,2 тысячи елей и сосен», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что часть деревьев уже можно увидеть в вольерах овцебыков, альпака, голубых баранов, азиатских львов, больших панд и многих других животных. Остальные деревья будут храниться в особом хозяйственном помещении со сниженной температурой.

«Оценить прелесть настоящих русских елок смогли и теплолюбивые животные, в частности, представители африканской фауны - дикдики, черные антилопы и сурикаты. Запаса витаминной хвои нашим обитателям хватит до конца весны», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, часть собранных деревьев отправилась в филиал под Волоколамском. Там елки и сосны украсили вольеры киангов, лошадей Пржевальского, белых медведей, росомах, амурских тигров, рысей и других видов животных.