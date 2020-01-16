РИАМО – 16 янв. Сбербанк и ПИК подписали соглашение о сотрудничестве в сфере эквайринга, благодаря этому соглашению впервые в России стала возможной покупка жилой и сопутствующей (кладовые помещения, машино-места) недвижимости онлайн с помощью банковской карты, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Сбербанк стал эксклюзивным поставщиком услуг эквайринга для ПИК.

«Группа «ПИК» — не только крупнейший девелопер страны, но и безусловный лидер отрасли по внедрению технологических инноваций. Благодаря достигнутым договоренностям тысячам наших клиентов станет намного удобнее приобретать квартиру. При этом для клиентов это не обернется дополнительными затратами — комиссий по онлайн-операциям не предусмотрено», — сказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он выразил уверенность, что в перспективе процесс покупки квартиры полностью перейдет в онлайн и данная сделка является важной вехой на этом пути.

«Мы хотим, чтобы при покупке квартиры наши клиенты в первую очередь испытывали яркие эмоции от самого продукта и думали о том, как изменится их жизнь после переезда в районы от ПИК. А технические процессы, связанные с оформлением документов и проведением сделки, проходили максимально незаметно для них», — отметил вице-президент по продажам группы ПИК Геннадий Россо.

Он добавил, что современные IT-решения позволяют автоматизировать большую часть процессов при покупке, поэтому компания активно их внедряет. Полностью цифровая покупка недвижимости — вопрос ближайшего времени, а введение онлайн-оплаты картой впервые на российском рынке — основа этой системы.

Теперь на pik.ru можно онлайн оплатить покупку квартиры, машино-места или кладового помещения в любом проекте ПИК.