РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 янв. Центр реабилитации животных «Юна» из Подольска разыскивает автоволонтеров для проведения выставки-пристройства «Юна-Фест» 18 января, сообщается в группе «Климовск Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«Центру реабилитации животных «Юна» нужна помощь автоволонтеров. 18 января в Москве пройдет «Юна-Фест» – выставка-пристройство кошек и собак из приютов, которая нужна подопечным центра, чтобы попытать удачу в поиске своего нового дома. Животных будет много, поэтому центру нужны автолюбители (как можно больше), которые готовы помочь с перевозкой хвостатых», – говорится в сообщении.

Помочь можно с одним или несколькими маршрутами: доставка животных на выставку (к 11:00); доставка животных в новый дом (во время мероприятия) или доставка животных с выставки (после 18:00).

«Если у вас есть автомобиль, вы свободны в эту субботу и готовы помочь – пишите в WhatsApp по номеру: 8(903)792-15-39 (Маша)», – заключается в материале.