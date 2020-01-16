РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 янв. Застройщика, по вине которого без воды в четверг остались 18 многоквартирных домов в подмосковном Красногорске, могут привлечь к административной ответственности, сообщил заместитель начальника территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области Дмитрий Гудков.

14 января была произведена врезка выноса магистрального водопровода из зоны застройки коммерческого объекта, который строит ООО «Славия». В четверг в 5:30 произошел разрыв соединительной муфты существующего водопровода с вновь проложенным водопроводом. В результате без водоснабжения остались 18 домов. На место аварии выехала комиссия из представителей АО «Водоканал», Госадмтехнадзора и администрации муниципалитета.

«Было выявлено много нарушений: ненадлежащее содержание прилегающей к строительному объекту территории, ненадлежащее состояние ограждения, отсутствуют указатели, знаки, а также складирование строительных материалов и грунта. В результате аварии произошло подтопление территории, невозможен проход граждан. Там, где выезд со строительной площадки, происходит вынос грязи и загрязнение прилегающей территории – отсутствует пункт мойки или просто не очищаются колеса», – сказал Гудков.

Он отметил, что совместно с «Водоканалом» инспекторы надзорного ведомства составят акт о повреждении трубопровода. За все эти нарушения застройщик будет привлечен к административной ответственности.

«Суммы штрафа различные. За повреждение трубопровода предусмотрен штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей. За ненадлежащее содержание территории – от 50 до 150 тысяч рублей», – подчеркнул Гудков.