РИАМО - 16 янв. В выходные в Московском регионе будет понижение температуры, однако по отношению к климатической норме она останется очень высокой, крещенских морозов не ожидается, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В четверг максимальная температура будет в диапазоне от 4 до 6 градусов в Москве и Московской области. 17 января пройдут небольшие осадки, температура днем в Москве составит 2-4 градуса тепла, а в области до 5 градусов.

«18 января будет небольшое понижение температуры. В воскресенье действительно можно говорить, что температура понизится на 4-5 градусов по отношению к таким высоким температурам. Однако по отношению к климату она, конечно, будет высокой. Поэтому крещенских морозов не будет, хотя понижение температуры в выходные дни ожидается», - сказал Вильфанд.

По его словам, 19 января температура ночью в столице составит от 0 до минус 2 градусов, а в области до минус 4 градусов.