РИАМО – 16 янв. До конца 2022 года все 85 регионов России завершат формирование цифрового контура здравоохранения, в рамках создания которого каждый россиянин получит электронную медицинскую карту, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения России Вероника Скворцова.

В четверг на ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея «Здоровая Москва». Это крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения, который продлится до 19 января 2020 года.

«Этот вектор не так давно задан в нашей стране — только с конца 2013 года. Но сейчас значительно ускорился темп цифровизации здравоохранения. До конца 2022 года все 85 регионов нашей страны завершат формирование единого цифрового контура здравоохранения», - сказала Скворцова на форуме в Москве.

Она добавила, что в понятие цифровицзации входит не только снабжение больниц современным оборудованием, но также создание электронных медицинских карт каждого россиянина и использование миниатюрных гаджетов для отслеживания состояния здоровья.