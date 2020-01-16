РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. В центре «Родина» Подольска 24 января пройдет военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» среди юнармейских отрядов округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«II Открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» пройдет в Детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» Подольска 24 января. Активное участие в мероприятии примут команды юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений округа. Для ребят запланирована обширная программа – викторины, конкурсы, имитационная стрельба из пистолета Макарова, смотр строя и песни, лазерный тир и многое другое», – говорится в сообщении.

Среди ключевых задач игры – совершенствование патриотической работы с молодежью, развитие инициативы и самостоятельности на основе игровой деятельности, а также приобщение молодежи к здоровому образу жизни и формирование активной жизненной позиции.