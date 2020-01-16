РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. В поселке Малаховка Люберец построят учебно-тренировочный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости строительства учебно-тренировочного комплекса в поселке Малаховка Московской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Учебно-тренировочный комплекс необходим для проведения учебных и практических занятий, а также для показательных выступлений студентов академии», – говорится в сообщении.

Общая площадь комплекса составит 12 837,4 квадратных метра. На первом этаже разноэтажного здания обустроят ледовую арену с балконом, раздевалки для спортсменов, помещения для администрации и тренеров, а также тренажерный зал с кардиозоной, буфет и медико-восстановительный блок. Второй этаж займут залы для занятий акробатикой и хореографией, учебные классы и другие помещения.

«В комплексе также будет действовать плавательный бассейн размерами 25 на 16 метров с вышками и трамплином, бассейн для обучения плаванию и зал «сухого» плавания. В здании предусмотрены условия для людей с ограниченными физическими возможностями», – отмечается в материале.

Финансирование строительства планируется за счет средств федерального бюджета.

В 1931 году было основано отделение физического воспитания Московского областного педагогического техникума, которое вскоре было преобразовано в Московский областной техникум физической культуры. В 1960 году на базе техникума открывается Центральная школа тренеров РСФСР. Создается уникальный учебно-научно-спортивный комплекс. В 1994 году этот ВУЗ получил статус академии.

Многие выпускники МГАФК – всемирно известные спортсмены: 900 из них завоевали медали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, более 140 выпускников награждены почетными званиями, в том числе званием заслуженных тренеров СССР, РСФСР и России.