РИАМО - 16 янв. Мособлизбирком в 2020 году планирует обучить около 16 тысяч членов участковых и территориальных избирательных комиссий, сообщил в четверг журналистам член Мособлизбиркома Руслан Фурс.

«Я думаю, что не меньше, чем в прошлом году (членов ТИК И УИК обучат в Подмосковье в 2020 году – ред.), – около 16 тысяч человек. Если не будет каких-то изменений, связанных с федеральной повесткой, то у нас вот эти годы похожи. У нас только местные выборы», - сказал Фурс.

В ходе заседания Мособлизбиркома в четверг он отметил, что единый комплекс мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и иных участков избирательного процесса состоит из трех разделов – обучения организаторов выборов, повышения правовой культуры и издательской деятельности.

Также в ходе заседания члены Мособлизбиркома одобрили программы обучения членов избирательных комиссий Московской области по подготовке к выборам 2020 года на территории региона.