РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 янв. Водоснабжение 18 домов в подмосковном Красногорске, нарушенное из-за аварии, планируют восстановить к 14:00 в четверг, сообщил генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

По словам Шейкина, 14 января была произведена врезка выноса магистрального водопровода из зоны застройки коммерческого объекта, который строит ООО «Славия».

«При производстве работ со стороны подрядной организации было допущено некачественное выполнение врезки. Сегодня (16 января – ред.) в 5:30 произошел разрыв соединительной муфты нашего существующего водопровода с вновь проложенным водопроводом. В результате мы были вынуждены остановить водоснабжение 18 домов, и сейчас «Водоканал» производит эту врезку своими силами. Приблизительный срок локализации этой аварии – 14:00 сегодняшнего дня (16 января - ред.)», – сказал Шейкин.

По его словам, в работах задействованы две ремонтные бригады АО «Водоканал». На данный момент без водоснабжения остаются три дома на улице Вокзальной: №№11, 11, корпус 1 и 24. Еще в 15 домах вода по временной схеме поступает с низким давлением. То есть, доходит примерно до третьих этажей. В зону аварии попали дома на улице Молодежной, ЖК «Тетрис».

«Два детских сада мы обеспечили подвозной водой», – добавил Шейкин.

Бочки с питьевой водой установили на улице Вокзальной возле станции Павшино и возле дома №2 на улице Молодежной.

«После локализации аварии будет выставлен акт, произведена претензия к подрядной организации с оплатой за выполнение работ и устранение последствий аварии. Также будет произведен перерасчет для населения по воде и будет произведена промывка внутридомовых систем и наружных сетей трубопровода», – сказал Шейкин.

Он также добавил, что утром в четверг состоялось совещание у главы городского округа Эльмиры Хаймурзиной. На нем приняли решение о том, что будет выпущено постановление, согласно которому в дальнейшем подобные врезки сможет производить только эксплуатирующая организация – АО «Водоканал». Это необходимо для недопущения подобных аварий в дальнейшем.

На месте аварии в четверг работала совместная комиссия АО «Водоканал», Госадмтехнадзора и администрации горокруга.