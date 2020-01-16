РИАМО - 16 янв. Депутаты Московской областной думы должны вести в своих округах разъяснительную работу по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным изменениям в Конституцию страны, сообщил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«Принципиально важно, что ни одно изменение в Конституции невозможно без обсуждения с жителями, гражданами нашей страны, жителями нашего региона. <...> Нам всем, независимо от партийной принадлежности, (предстоит – ред.) присоединиться к обсуждению в своих округах потенциальных изменений в Конституции. Есть, над чем сегодня дополнительно поработать в рамках всех комитетов думы совместно с правительством», - сказал Брынцалов в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что в ходе послания Федеральному Собранию президент озвучил важные инициативы.

«Президент отметил ряд необходимых изменений в главный закон страны, почти три десятка лет прошло с момента принятия Конституции. Россия сильно изменилась. Необходимо принимать отдельные изменения без радикальных изменений. В частности, речь идет об усилении ответственности всех уровней власти и более жестких требованиях к чиновникам», - заключил Брынцалов.

Во время послания Федеральному Собранию Путин озвучил предложения по внесению изменений в Конституцию РФ. Среди них – закрепление в главном законе страны нормы о минимальном размере оплаты труда, статуса и роли Госсовета, принципов достойного пенсионного обеспечения.