РИАМО - 16 янв. В России уровень потребления алкоголя за последние 10 лет снизился почти в два раза, потребление табака за этот же срок упало на 12%, в целом у россиян отмечается рост потребности к подвижному и здоровому образу жизни, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе работы XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».

16 января на ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея «Здоровая Москва». Это крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения, который продлится до 19 января 2020 года.

«За последние 10 лет Российская Федерация снизила потребление алкоголя почти в два раза. Всемирная организация здравоохранения отразила это в своем отчете. Если говорить о курении - мы снизили потребление табака с 40 до 28%», - сказала Скворцова.

Она добавила, что у россиян в целом растет потребность в подвижном образе жизни. Все больше людей занимаются спортом.

Впервые Ассамблея проходит в открытом формате – наряду с врачами, учеными и организаторами здравоохранения мероприятия форума могут посетить все желающие москвичи и туристы, интересующиеся вопросами развития системы здравоохранения Москвы.

В течение четырех дней будет организовано свыше 90 дискуссий и экспертных сессий с участием зарубежных специалистов. В качестве спикеров выступят более 500 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, России, США, Швеции, Южной Кореи и других стран.



Ожидается, что в 2020 году число участников Ассамблеи составит порядка 30 тысяч человек.