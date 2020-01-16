РИАМО - 16 янв. В декабре 2019 года жители Москвы видели солнечный свет в течение восьми часов, а уровень ультрафиолетовой радиации оказался самым низким с 60-х годов XX века, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Солнечный свет москвичи видели в течение восьми часов за месяц. Это составляет всего 3,7% от возможной продолжительности солнечного сияния. Если бы над Москвой облаков не было, то в декабре было бы около 220 часов солнечного сияния», – сказал Вильфанд.

По его словам, в среднем солнце на небосклоне бывает в два раза чаще.

Синоптик подчеркнул, что 28 дней в декабре были пасмурными, а суммарная ультрафиолетовая радиация оказалась самой низкой за весь период наблюдений с 1968 года.