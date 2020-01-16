РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. Дежурство сотрудников ГИБДД организовали на переходах возле школ в Люберцах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В утренние часы сотрудники ГИБДД Люберец осуществляют дежурство на пешеходных переходах у школ, расположенных вблизи дорог и обеспечивают безопасность перехода детей через дорогу. В вечерние часы также осуществляются дежурства сотрудников ГИБДД на нерегулируемых пешеходных переходах с наиболее интенсивным движением пешеходов», – говорится в сообщении.

Для проведения пропагандистской работы с участниками дорожного движения автоинспекторы проводят тематические акции «Внимание, пешеходный переход!», в ходе которых проходит целенаправленная работа с водителями о необходимости соблюдения правил безопасного проезда пешеходных переходов и о внимательном отношении к пешеходам. Инспектор по пропаганде БДД беседует с пешеходами, призывая их переходить проезжую часть только в установленных для перехода местах и соблюдать меры предосторожности при переходе дороги в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Также инспекторы обращают внимание на важность использования пешеходами световозвращающих элементов.

«Для повышения уровня обеспечения безопасности юных пешеходов в образовательных организациях с детьми проводятся акции. Они направлены на пропаганду важности соблюдения ПДД и популяризацию использования детьми световозвращающих элементов в темное время суток. В их ходе дети вместе с сотрудниками ГИБДД повторяют правила безопасного перехода проезжей части в зимний период», – отмечается в материале.

С помощью тематической презентации и социальных видеороликов дети узнают о принципе действия и защитных свойствах световозвращающих элементов, о необходимости их применения и правильного использования. Несовершеннолетним участникам акции выдают световозвращающие элементы.