РИАМО - 16 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поручил комитетам регионального парламента до февраля подготовить план деятельности по реализации поручений президента РФ Владимира Путина, которые были озвучены в послании Федеральному Собранию.

Путин 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В ходе послания глава государства в том числе предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет, рассказал о том, что семьи будут получать материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а также поручил поддерживать в стране технологические стартапы.

«Прошу соответствующие комитеты подробно изучить, что было изложено в послании президента, и дать предложения по корректировке плана работы Московской областной думы и на первый квартал, и на текущий год», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что план законодательной работы и мероприятий парламента должен быть утвержден в ближайшее время.

«Вместе с соответствующими ведомствами и министерствами правительства Московской области уже в феврале мы должны сформировать план нашей совместной работы», - заключил Брынцалов.

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