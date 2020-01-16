РИАМО - 16 янв. Уровень преступности в Подмосковье в 2019 году снизился на 5%, область впервые вошла в число 15 наиболее благополучных субъектов России по данному показателю, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«По данным ГУ МВД России по Московской области, всего в 2019 году на территории региона зарегистрировано 77 049 преступлений. В 2018 году – 80 299 преступлений. Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Дубне, Люберцах, Балашихе и Ступине», – говорится в сообщении.

Всего по региону отмечено снижение: грабежей – на 14%; разбоев – на 9%; краж – на 7%; краж транспортных средств – на 21%; преступлений на улицах – на 11%.

Наиболее значительно уменьшилось число преступлений на территории городских округов Ступино (-32%), Серпухов (-20%), Талдомском (-18%) и Мытищах (-17%). Число квартирных краж в Серпухове, Ступине, Лобне, Дмитрове и Подольске уменьшилось почти вдвое.

Количество краж автомобилей сократилось практически во всех крупных городах Подмосковья. Наиболее значительно – в Мытищах, Люберцах, Химках и Щелкове. Снизилась и количество преступлений, совершенных на улицах: в Чехове на 43% и Ступине на 41%.