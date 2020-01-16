РИАМО - 16 янв. В декабре 2019 года на портале «Добродел» прошел опрос о развитии конкуренции в Московской области, жители региона рассказали, что думают о государственных и частных организациях, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В опросе приняли участие около 600 человек.

«По мнению опрошенных жителей Московской области, конкуренция – это борьба между товаропроизводителями за более выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение наибольшей прибыли, отсутствие монополистов на рынке, а также обеспечение равных условий для всех организаций, действующих на рынке», — говорится в сообщении.

При этом 39% опрошенных жителей области ответили, что форма собственности организации для них не имеет значения. Примерно равное количество опрошенных предпочитает пользоваться как государственными, так и частными организациями.

Основными барьерами для пользования услугами частных организаций, по мнению опрошенных, является стоимость, а также отсутствие гарантий стабильности. Положительным в работе частных организаций опрошенные считают время работы, заинтересованность в клиенте и качество услуг.

По мнению опрошенных жителей, государственные организации должны присутствовать в большей мере в сфере здравоохранения, образования, социальных услуг. Результаты опроса будут проанализированы и направлены в органы исполнительной власти для дальнейшей работы по совершенствованию деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе.