РИАМО - 16 янв. В рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров на станции МЦД-1 Кунцевская намереваются возвести два подземных вестибюля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция первого диаметра Кунцевская находится на границе трех столичных районов — Фили-Давыдково, Можайский и Кунцево. Здесь совокупно проживает более 400 тысяч человек.

«Со станции МЦД-1 Кунцевская можно пересесть на станции метро Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также с Кунцевской можно будет также пересесть на новую станцию Большой кольцевой линии после окончания ее строительства. Пересадка будет осуществляться в «теплом контуре». Таким образом, этот транспортно-пересадочный узел станет одним из крупнейших в Москве», - отмечается в материале.

Два подземных вестибюля обеспечат комфортную пересадку между МЦД и метрополитеном. Возвести их планируется к 2024 году.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. Уже за первый месяц работы диаметрам удалось разгрузить порядка 20 станций Московского метрополитена.

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