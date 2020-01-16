РИАМО - 16 янв. Члены Мособлизбиркома на заседании в четверг единогласно утвердили план работы комиссии на 2020 год, передает корреспондент РИАМО.
«В этом году нам предстоит в рамках своих полномочий оказать содействие в проведении муниципальных выборов. У нас будут проводиться выборы в восьми избирательных кампаниях в Единый день голосования», – сказал заместитель председателя Мособлизбиркома Олег Селекзяков.
Кроме того, он отметил, что Мособлизбиркому в текущем году предстоит сформировать территориальные избирательные комиссии.
«На данный момент известно, что полномочия 38 территориальных избирательных комиссий будут завершены в июле, ноябре и декабре текущего года. Поэтому активно будем работать по формированию новых составов комиссий», – добавил Селекзяков.
Также члены Мособлизбиркома утвердили план работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Московской области на 2020 год.
Единый день голосования в России в 2020 году назначен на воскресенье, 13 сентября.
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