РИАМО - 16 янв. Члены Мособлизбиркома на заседании в четверг единогласно утвердили план работы комиссии на 2020 год, передает корреспондент РИАМО.

«В этом году нам предстоит в рамках своих полномочий оказать содействие в проведении муниципальных выборов. У нас будут проводиться выборы в восьми избирательных кампаниях в Единый день голосования», – сказал заместитель председателя Мособлизбиркома Олег Селекзяков.

Кроме того, он отметил, что Мособлизбиркому в текущем году предстоит сформировать территориальные избирательные комиссии.

«На данный момент известно, что полномочия 38 территориальных избирательных комиссий будут завершены в июле, ноябре и декабре текущего года. Поэтому активно будем работать по формированию новых составов комиссий», – добавил Селекзяков.

Также члены Мособлизбиркома утвердили план работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Московской области на 2020 год.

Единый день голосования в России в 2020 году назначен на воскресенье, 13 сентября.