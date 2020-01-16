РИАМО - 16 янв. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья и бодрости советскому и российскому актеру Василию Лановому в день его рождения, артисту исполнилось 86 лет, сообщает Газета.ru.

Поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте президента России.

«Глава государства отметил талант Ланового, его верность призванию»,- говорится в материале.

Путин обратил внимание на преданность актера театру имени Вахтангова, где он ведет свою деятельность в течение десятилетий. Также президент отметил, что большинство россиян очень уважают патриотическую работу актера, направленную на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и взращивание молодого поколения.

В завершении Путин пожелал артисту здоровья, душевной бодрости и долголетия в творчестве.