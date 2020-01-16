РИАМО - 16 янв. В 2019 году было проведено более 35 заседаний Избирательной комиссии Московской области, на которых было принято свыше 365 решений, сообщил в четверг заместитель председателя Мособлизбиркома Олег Селекзяков.

В четверг проходит заседание Избирательной комиссии Московской области.

«За 2019 год проведено 36 заседаний комиссии и принято 364 решений», - сказал Селекзяков на заседании.

Он отметил, что в 2019 году прошли 36 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. По итогам муниципальных выборов замещено 710 мандатов депутатов Советов депутатов муниципальных образований Московской области. В выборах приняли участие 3332 кандидата.

«Общее количество избирательных участков у нас на выборах было 1999 участков, из них 823 участка, то есть 41%, были замещены КОИБами. За отчетный период поступило в Избирательную комиссию Московской области и рассмотрено 751 обращение от участников избирательного процесса», - добавил Селекзяков.

По его словам, в 2019 году было 230 судебных процессов. Кроме того, за прошлый год Мособлизбирком обучил около 16 тысяч членов участковых избирательных комиссий и 183 члена территориальных избирательных комиссий.

«176 наблюдателей мы обучили от Общественной палаты. Кроме того, проводили встречи с представителями партий. 15 партий регулярно участвовали в наших мероприятиях. Также проводили обучающие мероприятия с представителями СМИ», - заявил Селекзяков.

Он добавил, что в 2019 году Мособлизбирком реализовывал свое право на законодательную инициативу.



«Мы выступали в Мособлдуме с двумя закинициативами. Вносили изменение в закон Московской области о выборах и референдуме», - уточнил Селекзяков.