РИАМО - 16 янв. Депутаты Московской областной думы поддержали инициативу о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» исполняющему обязанности министра обороны РФ Сергею Шойгу, передает корреспондент РИАМО.

«Решение принято единогласно. <...> Сергей Кужугетович - достойный кандидат для присвоения почетного звания. Будучи министром МЧС, он много сделал для нашего региона, будучи губернатором Московской области, заложил многое из того, что сегодня реализуется, что продолжил действующий губернатор Андрей Воробьев. Будучи министром обороны, он многое сделал для решения проблем с военными городками», - сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что важным шагом стала передача военных городков на баланс муниципальных образований региона, что качественно улучшило уровень жизни граждан.

«Волевым решением, чего не сделал ни один министр обороны до него, он принял решение о передаче военных городков на баланс муниципалитетов, что позволило сотням тысяч жителей Московской области жить в комфортных условиях, и эта работа продолжается», - добавил Брынцалов.

Герой России, генерал армии Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ 6 ноября 2012 года. До этого, в 2012 году, он был губернатором Московской области.

С 1994 по 2012 год Шойгу занимал пост министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.