В конце 2019 года из Москвы и Санкт-Петербурга отправились первые прямые поезда в Крым. По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», за новогодние каникулы пассажирами ультрасовременных поездов «Таврия» стали более 11 тысяч человек. Среди них – туристы, любители зимнего Крыма и новогодней Москвы, школьники-артековцы и те, кто мечтал из окна поезда увидеть Крымский мост. Обозреватель РИАМО спросила первых пассажиров, как прошло их путешествие.

Даниил, психолог, 20 лет:

«Как только был дан старт продажи билетов на поезд через Крымский мост. Я сразу же позвонил родственникам и друзьям и предложил поехать на Новый год на дачу в Крым. Конечно, это был восторг!

Уже спустя пару часов я выкупил билеты на двухэтажный поезд до Симферополя с официального сайта «Таврии». На тот момент стоимость билетов была ниже авиасообщения, но, думаю, так будет недолго.

Даниил Добродушный

Я ждал от поездки приятного времяпровождения, и мои ожидания оправдались на 10 из 10! А вот Крымский мост я рассмотреть даже не рассчитывал, так как по нему мы проезжали ночью.

Поезд «Таврия» подарил невероятное чувство комфорта.

Дизайн, интерьер, чистота, аромат и атмосфера, постельное белье – все напомнило хороший отель или брендовый бутик.

Понравилось, что можно пользоваться холодильником, вагон-ресторан тоже порадовал. В вагоне было очень комфортно благодаря климат-контролю. Из минусов, возможно, только отсутствие титана с водой.

Новый год прошел великолепно! Советую всем совершить такое путешествие».

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Наира, 35 лет, специалист по здоровому питанию:

«Сразу скажу, я довольна всем! Хотя нам нужно было не в Крым, а в Ростов-на-Дону. Но так как в праздничные дни сложно уехать куда-либо, пришлось брать билет на «Таврию». Меня сначала насторожило, что билеты надо покупать через сайт поставщика, а я привыкла через РЖД.

Билеты оформили быстро. Но когда стали проверять, обнаружили, что у сына стоит пол «женский». Муж забил тревогу, вдруг не пустят в поезд, и тут же решил позвонить на «горячую линию». Нам ответили очень быстро и успокоили. При посадке не было никаких проблем.

Вагоны очень чистые. Туалет – блестит! У каждого на столике лежал журнал «Таврия-маркет» с товарами для пассажиров. Кстати, фирменный подстаканник «Таврия» стоил 1990 рублей. Как только мы отъехали, проводник прошла по вагону, пересчитала детей, а потом стала раздавать всем детям наборы – журналы с цветными карандашами.

Я сначала подумала, что нам их пытаются продать, но оказалось, что это подарок, что приятно удивило.

Поезд едет очень быстро, а цена такая же, как на других поездах в этом направлении».

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Оксана, 30 лет, турагент:

«В новогоднее путешествие по Крыму мы отправились 31 декабря. Удивило, что поезд забит под завязку! Встречать Новый год в поезде – необычно. Как оказалось, многие пассажиры делают так постоянно.

Никогда не думала, что Новый год можно отметить так! Даже лучше, чем дома. Не сидя с тазиком «Оливье» перед телевизором, откуда вещают одни и те же звезды, а в пути. С новыми лицами, с неожиданными поворотами, без готового сценария!

В 00.00 все пассажиры вышли на перрон станции Разъезд, распевали песни и водили хороводы с Дедом Морозом.

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Бек, 32 года, специалист по недвижимости:

«27 декабря мы с семьей отправились из Крыма в Москву по новому мосту, в модном двухэтажном вагоне. В купе ехали с двумя москвичами, которые утром приехали на этом поезде из Москвы в Симферополь, потом скатались на внутреннем поезде в Севастополь и вернулись обратно в Симферополь.

Такой вот трип – и все ради любопытства! И таких, как они, была половина состава. Как их встречали в Крыму – это нужно было видеть! На перронах – толпы, песни, танцы, поцелуи…

Один парень рассказал, что его поцеловали человек пятьдесят.

Он показал кучу видео на телефоне, и по нему было видно, что никакой политической «заказухи» не было, что люди все с улицы, и они искренне рады. Скорее всего, в Москве на прибытие поезда из Крыма никто не обратит внимания, но для жителей полуострова этот маршрут имеет историческое значение».

Екатерина, 20 лет, студентка МГУ:

Екатерина Демич Екатерина Демич Екатерина Демич 1 из 3

«Я привыкла летать самолетом, и путешествие на поезде для меня – новый опыт. Билет на поезд «Таврия» мне купил папа – это был подарок на Новый год.

Первое, что бросилось в глаза – чистота. Утром в купе пришла проводник с пылесосом и спросила: «Могу ли я у вас убрать?» Меня это так удивило! Вообще персонал очень отзывчивый на любую просьбу. Каждому пассажиру выдали тапочки со смайликом и дорожный набор. Кормили вкусно – еду приносили прямо в купе. На завтрак были сырники с клубничным джемом.

Могу сказать, что мое любопытство удовлетворено – поездка мне очень понравилась.

Но самолет на поезд я все равно не променяю. Это и дешевле, и быстрее.

Билет на поезд обошелся в 4100 рублей в купе с двухразовым питанием. В начале декабря летала туда-обратно за 5100, правда, без багажа и не в новогодние праздники».

Сергей, 35 лет, телевизионщик:

«Несколько дней назад я прокатился на фирменном поезде «Таврия» Москва – Симферополь. Современный поезд – это совсем не то, что было раньше. И завтрак, и обед, и ужин, и кофе с чаем – все в купе, если хочешь. Чистота в вагоне и даже в туалетах. Есть душ. Очень приветливый персонал. На остановках можно было выйти погулять.

В целом, поездка прошла очень хорошо, никаких неудобств не было.

Вот только цены в вагоне-ресторане меня немного удивили – выше, чем в хорошем московском ресторане.

Например, бутылка недорогого крымского вина – от 1500 рублей, горячее блюда типа бефстроганов с картофельным пюре – 520 рублей, закуски примерно в ту же цену. Кстати, есть предложение для вегетарианцев и детское меню. Можно взять комплексный обед – это 600 рублей, комплексные завтраки чуть дешевле».