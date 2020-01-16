РИАМО - 16 янв. Ирек Вильданов прекращает полномочия зампреда Контрольно-счетной палаты Московской области, его место займет Игорь Кузьмин, соответствующие постановления поддержали в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

Вильданов занимал должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Подмосковья с 6 июля 2017 года. Он награжден знаками губернатора Московской области «Благодарю», «За труды и усердие», «За полезное», «За заслуги перед Московской областью», знаком преподобного Сергия Радонежского, почетным знаком Московской областной думы «За верность Подмосковью», орденом Ивана Калиты.

«Хочу высказать благодарность и пожелать успехов. Будем надеяться, что он (Вильданов – ред.) и дальше будет активным образом принимать участие в работе Московской областной думы и в рамках экспертного совета, и как высокий специалист с большим опытом», - сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Отставка связана с тем, что Вильданову 1 февраля исполняется 65 лет, уточнил председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

«Предлагаем Кузьмина Игоря Юрьевича на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Московской области с 4 февраля 2020 года», - отметил Баранов.

Кандидатуру Кузьмина поддержали все депутаты. Ранее он занимал пост аудитора Контрольно-счетной палаты. В экономической сфере Кузьмин работает с 2002 года.

«В соответствии с регламентом у нас оформляется постановление. Разрешите поздравить Игоря Юрьевича (Кузьмина - ред.) с назначением на эту высокую должность - заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Московской области», - заключил Брынцалов.