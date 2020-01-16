РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. Более 53 тысяч жителей подмосковных Люберец прошли диспансеризацию в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы в 2019 году прошли диспансеризацию 53 498 человек. Это на 9 205 человек больше, чем в 2018 году, что говорит о положительной тенденции. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет на ранней стадии выявить опасные заболевания», – сказал главврач медицинского учреждения Дмитрий Старцев.

На второй этап проведения медицинской диагностики направили порядка 20 тысяч жителей городского округа.

«Приглашаем люберчан на единые дни диспансеризации, в 2020 году они начнутся в феврале», – отметил Старцев.

В 2020 году на прохождение диспансеризации приглашаются жители округа, рожденные до 1981 года включительно, а также в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годах.