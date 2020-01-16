РИАМО - 16 янв. Срок уборки срезанных веток в Подмосковье сократили до одних суток, соответствующий законопроект приняла в четверг Мособлдума, передает корреспондент РИАМО.

Первое в 2020 году заседание областного парламента проходит в четверг.

«Проектом закона предлагается внести изменение в закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» в части уменьшения срока удаления срезанных частей деревьев и кустарников с трех до одних суток с момента проведения вырубки», - сказал начальник главного управления Госадмтехнадзора Московской области - главный государственно-технический инспектор региона Олег Баженов, представляя законопроект.

Он отметил, что сокращение срока удаления срезанных частей деревьев и кустарников будет способствовать повышению уровня благоустроенности территории в Московской области.

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

Как уточнил Баженов журналистам, следить за исполнением закона будет Госадмтехнадзор, при этом за нарушение регламента предусмотрены штрафы: для физлиц - от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч рублей.