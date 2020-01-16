РИАМО – 16 янв. Десять московских судов эвакуировали утром четверга после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, здания проверяют экстренные службы, передает ТАСС.

«Неизвестные заминировали Останкинский суд Москвы. На время проверки проводится эвакуация», – сообщил агентству источник в экстренных службах.

Кроме того, по его словам, Мещанский и Тверской суды также были эвакуированы. Их уже проверили кинологи, угроза не подтвердилась.

Из-за угрозы взрыва ранее из зданий Головинского, Коптевского, Хамовнического, Басманного, Щербинского, Савеловского и Зюзинского судов также были эвакуированы сотрудники и посетители.

Волна анонимных «минирований» началась в столице в ноябре минувшего года. Всего за это время были эвакуированы более 1 миллиона человек.

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