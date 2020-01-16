РИАМО – 16 янв. Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, чью кандидатуру президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра, анонсировал изменения в составе кабмина, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны подало в отставку. Решение было принято в контексте предложений главы государства Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию РФ.

«Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения (в составе нового кабмина – ред.) будут», — сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.

Мишустин на заседании фракции также назвал приоритеты работы на посту премьера – это нацпроекты и цифровая экономика.