РИАМО – 16 янв. Эксперты прогнозируют значительный рост цен на жилье в 2020 году — на 10-15%, причины — переход на эскроу-счета, снижение объемов предложения и ипотечных ставок, пишет в четверг газета «Известия».

«За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%», — считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он добавил, что цены обычно растут весной и осенью.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский прогнозирует, что в новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15%. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев отмечает, что рост может составить и более 20% на самых привлекательных проектах.

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в 2019 год в России первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тысяч рублей за 1 квадратный метр, а вторичное — на 5%, до 45 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Среди причин грядущего подорожания эксперты называют переход на проектное финансирование (эскроу-счета), рост НДС до 20%. Переход на эскроу-счета также может привести к снижению объемов строительства, это тоже повлияет на цены.

Уже в прошлом году сократилось количество выданных разрешений на строительство – в Московском регионе на 30%,а по стране цифра еще выше.

Среди причин подорожания, о которых говорят эксперты, также инфляция и снижение ипотечных ставок.

«Ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, что даст возможность банкам предложить еще более выгодные условия по ипотеке. При благоприятном стечении обстоятельств средний размер ставки опустится до 8,5%. Это приведет к росту спроса, а значит, увеличению стоимости жилья», — считает Колочинский.

Он посоветовал не откладывать покупку недвижимости из-за ожидания более выгодных условий по ипотеке, подорожание жилья нивелирует снижение ставок.