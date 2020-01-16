РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска временно приостановили подачу тепла из-за аварийных ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 16 января, с 10:00 до 17:00 будут продолжены аварийные ремонтные работы на участке теплотрассы. На время проведения ремонта в помещениях многоквартирного дома №12 по улице Победы будут снижены параметры тепловой энергии», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» принесла извинения за доставленные неудобства.