РИАМО - 16 янв. Специалист по финансам Антон Шабанов прокомментировал идею Жириновского аннулировать кредитные задолженности россиян, сказав, что это предложение является «популистским», сообщает Nation News.

Жириновский отмечал, что кредитные долги угнетают граждан России, поэтому микрофинансовые организации и коллекторские агентства нужно устранить, а кредитные долги на сумму в 40 миллиардов рублей, принадлежащие россиянам, аннулировать.

«Теоретически, конечно, возможно все, но вопрос в том, за чей счет банкет?», - отметил Шабанов.

Он прокомментировал идею Жириновского, сказав, что в случае, если микрофинансовые учреждения работают по закону и дают деньги под процент гражданам России, то значит, что кто-то вкладывает средства в эти банки под большой процент. После аннулирования долгов возникнет проблема – кто будет отдавать вложенные деньги.

По мнению Шабанова, предложение Жириновского является «популистским». Эксперт считает, что, если будут те, кто пострадал, то вопрос с задолженностями никуда не денется, если их просто аннулировать.