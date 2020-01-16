РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 янв. Глава Королева Александр Ходырев поручил разработать план реализации задач по итогам послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Королеве состоялось общественное обсуждение послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. В обсуждении приняли участие глава города Александр Ходырев, представители Общероссийского национального фронта, городской общественной палаты, совета депутатов, сотрудники и руководители городских предприятий.

«В ходе дискуссии определили основные пути реализации задач инациональных проектов президента. По итогам обсуждения Александр Ходырев поручил своим заместителям по каждой сфере детально проработать поставленные задачи, наметить план их выполнения», – говорится в сообщении.

Глава Королева отметил, что основными темами выступления президента стали дополнительные меры финансовой поддержки населения со стороны государства, часть из которых вступит в силу уже с января текущего года. Также упор был сделан на стабильный рост экономики и, как следствие, увеличение доходов жителей. Кроме того, одной из важнейших тем стало празднование 75-летия Победы и сохранение памяти о Великой Отечественной войне для будущих поколений.