РИАМО - 16 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение обеспечить попадание региона в топ-15 в мире по качеству образования, в Подмосковье важно проводить работу, чтобы школьники получали образование высокого качества.

Поручение губернатор дал в ходе совещания с клубом директоров школ Подмосковья.

«Есть мировая система оценки PISA, это три направления: математика, чтение, естественные науки. Ключевые компетенции, по которым дети должны давать высокие знания. Наша задача — применить лучшие методики для того, чтобы дети в средней школе имели достойные знания, позволяющие им поступать в лучшие университеты России. Президент сказал, что Россия должна войти в десятку стран по качеству образования», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что сейчас Подмосковье находится на 26 месте в рейтинге PISA. По словам губернатора, очень важно проводить работу, которая позволит региональным школам давать учащимся высокое качество образования.

«Сейчас поставлена задача по созданию онлайн-платформы, чтобы дети могли тренироваться в формате системы PISA. Мы планируем запустить ее к маю. Клуб директоров - эффективная модель взаимодействия руководителей школ. В нем 15 постоянных членов, на заседания приглашаются и другие директора. Мы встречаемся раз в квартал или чаще, вырабатываем определенные стратегии, которые затем доводятся до всех руководителей образовательных учреждений», — добавила директор областной гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе.

Исследования PISA проводят каждые три года среди 15-летних школьников. Московская область впервые приняла участие в рейтинге в 2018 году и заняла второе место по стране.

По требованиям PISA в регионе проводят обучение учителей, стажировки, для директоров – тренинги лучших специалистов и практиков сферы образования, экспертов МГУ, МГИМО, Высшей школы экономики. За три года участие в семинарах приняли порядка 10 тысяч человек.

В 2019 году Российская академия наук взяла кураторство над 100 лучшими школами в стране, в их числе шесть подмосковных образовательных организаций.

В Подмосковье сейчас работает около 1,5 тысяч школ, в них учатся 904 тысячи детей. С 2013 года число школьников в образовательных организация Подмосковья выросло на 260 тысяч человек.

Клуб директоров школ создали в 2017 году по поручению губернатора Подмосковья. Цель создания клуба – обмен опытом и распространение новейших практик в образовании. В клуб входят руководители учреждений, обладающих статусом региональных инновационных площадок, в их числе гимназия имени Примакова в Одинцовском округе, школа-интернат имени Капицы в Долгопрудном, школа №18 имени Подольских курсантов в Подольске.