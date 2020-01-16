РИАМО - 16 янв. Сведения о наградах, полученных воинами из подмосковного Реутова в ходе боевых действий, впервые будут включены в состав нового издания городской «Книги памяти», которая выйдет из печати накануне 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В обновленное издание «Книги Памяти» 2020 года войдет актуальная на данный момент информация о наградах, полученных жителями города, которые ушли на поля сражений из родного Реутова. Решение о выпуске новой версии печатного документа было принято оргкомитетом по подготовке к проведению и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

Как отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов, особое внимание местными властями уделяется сохранению памяти и возрождению традиций воинской славы. В частности, он напомнил об инициативе ветеранов города по увековечиванию памяти реутовского известного летчика Василия Барсукова, ставшего Героем Советского Союза в свои 22 года в 1945 году.

«Ко мне часто обращаются ветераны с различными предложениями по патриотическому воспитанию молодежи, по проведению празднования Дня Победы. Советы и предложения ветеранов всегда принимаются во внимание в первую очередь и учитываются при разработке дальнейших городских проектов», - приводятся в сообщении слова Каторова.

Празднование Дня Победы в Реутове ежегодно становится одним из наиболее массовых мероприятий. Только 9 мая 2019 года более чем в 150 мероприятиях приняли участие несколько десятков тысяч человек, а 11,5 тысячи из них участвовали в акции «Бессмертный полк».