РИАМО - 16 янв. Аномально теплая погода в Московском регионе сохраняется всю зиму, при этом неоднократно отмечались температурные рекорды, этот четверг также стал рекордсменом по теплу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«До сегодняшнего дня преодолеть их (рекордные значения — ред.) не получалось. Так, в минувшие сутки, 15 января всего 0,2 градуса не хватило до рекорда», - отмечается в материале.

Но уже утром четверга в Москве температура повторила рекорд 1925 года. По состоянию на 8:00 температура в столице составила плюс 3,1 градуса. Это суточный максимум для 16 января — 94 года подобного тепла в Москве в этот день не было.

Кроме того, это первый в 2020 году температурный рекорд.

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