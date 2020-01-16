РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 янв. День открытых дверей пройдет в филиале «Котельники» университета «Дубна» 25 января, сообщается в официальном Instagram-аккаунте учебного заведения.

«Приходите 25 января на День открытых дверей в филиал «Котельники» государственного университета «Дубна». Вы узнаете все об образовательных программах высшего и среднего профессионального образования», – говорится в сообщении.

Также абитуриентам расскажут об условиях поступления и сроках подачи документов. Кроме того, для посетителей пройдут деловые игры, викторины и мастер-классы.