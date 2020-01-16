РИАМО - 16 янв. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали в деревне Раздоры Одинцовского округа 40-летнего жителя Республики Башкортостан, подозреваемого в сбыте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра в сумке задержанного полицейскими обнаружено и изъято пять свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством – героином, общим весом более 900 граммов», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Также полицейскими в телефоне задержанного были обнаружены адреса закладок наркотиков. В итоге удалось найти два тайника с такими же сверками с наркотиками.

Всего из незаконного оборота изъято более 1 килограмма героина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас фигурант дела находится под стражей.