РИАМО – 16 янв. Фракция «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ, сообщает ТАСС.

Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра предложил президент Владимир Путин. 15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

«Проголосовали единогласно, против не было никого», — сказал один из участников заседания фракции.

Глава фракции Сергей Неверов также отметил, что единороссы поддержали кандидатуру, предложенную Путиным, единогласно.

Планируется, что в четверг Мишустин также встретится с остальными тремя фракциями Госдумы, а затем на заседании депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьера.