РИАМО – 16 янв. Фракция «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ, сообщает ТАСС.
Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра предложил президент Владимир Путин. 15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
«Проголосовали единогласно, против не было никого», — сказал один из участников заседания фракции.
Глава фракции Сергей Неверов также отметил, что единороссы поддержали кандидатуру, предложенную Путиным, единогласно.
Планируется, что в четверг Мишустин также встретится с остальными тремя фракциями Госдумы, а затем на заседании депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьера.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии