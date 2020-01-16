РИАМО - 16 янв. Число дорожных аварий на столичных улицах в новогодние праздники снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«На снижение количества ДТП повлияли благоприятные дорожные условия (отсутствие снега и осадков) и меньшее количество людей на улицах. Кроме того, жители и гости города на каникулах предпочитали пользоваться городским транспортом», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в период с 1 по 7 января 2020 года среднесуточное число ДТП составило 251, а в тот же период 2019 года – 403 аварии.