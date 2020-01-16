РИАМО - 16 янв. Управление ФАС России по Подмосковью включило ООО «Компания «Новация» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения организацией условий исполнения контракта по созданию дизайн-проекта на музеефикацию военно-исторического музея «Музей Зои Космодемьянской», говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУК Московской области «Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», в отношении ООО «Компания «Новация» для включения в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Учреждение заключило с компанией контракт на оказание услуг по созданию дизайн-проекта на музеефикацию военно-исторического музея «Музей Зои Космодемьянской».

Из-за того, что компания «Новация» нарушила условия исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке, что подтверждено документами и сведениями.

Фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок на заседании комиссии управления ФАС России.

Управление, выслушав доводы лиц, которые участвовали в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Компания «Новация» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.