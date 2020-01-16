Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.
На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.
Готов ли ты окунуться в прорубь?
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В праздник Крещения Господня, 19 января, по народной традиции, многие купаются в проруби-иордани. А вы готовы к погружению?
Для вас купание в проруби – важное событие, несущее глубокий духовный смысл. Вера придает вам уверенности, но не стоит забывать и о здоровье. Прежде чем принимать решение, основываясь на религиозных чувствах, не забудьте прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом.
Похоже, вам хочется испытать новые экстремальные ощущения или повторить удачный опыт. В любом случае хорошенько подумайте, насколько вы подготовлены и уверены в возможностях своего организма. Консультация врача точно не помешает.
Кажется, вы не фанат купания в проруби и другого экстрима. Если все-таки соберетесь окунуться в этом году – обязательно посоветуйтесь с бывалыми ныряльщиками или изучите интернет. Если останутся сомнения – проконсультируйтесь с врачом.
Вы – закаленный спортсмен и поклонник здоровых народных традиций. Вы готовы к встрече с ледяной водой, ведь вам все нипочем! На всякий случай напоминаем, что погружаться в иордань в праздник Крещения нужно после освящения воды.
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