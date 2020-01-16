РИАМО - 16 янв. Арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Региональное объединение кадастровых инженеров «ГеоГранд» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Ранее в подмосковное УФАС России поступило обращение от комитета по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово о внесении сведений в отношении ООО «Региональное объединение кадастровых инженеров «ГеоГранд» в реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

«По результатам рассмотрения обращения, Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Региональное объединение кадастровых инженеров «ГеоГранд» подлежащими включению в реестр недобросовестных участников аукциона», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московского округа отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления.