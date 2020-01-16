РИАМО - 16 янв. По новому стандарту наружного освещения в Подмосковье самые ярки фонари следует ставить на городских улицах, также в документе прописано, как должна выглядеть художественная подсветка зданий, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Документ утвердили еще в декабре 2019 года.

«Стандарт был разработан в целях создания качественно новой, привлекательной световой среды городов Подмосковья», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В документе прописаны методические рекомендации. К примеру, ярче всего рекомендуется освещать дороги городов, а на главных улицах сел и пешеходных улицах будет достаточно фонарей с лампами наименьшей интенсивности.

Открытым автостоянкам, поселковым дорогам, тротуарам и подъездам также рекомендована более слабая освещенность. А подземные и надземные пешеходные переходы должны быть залиты искусственным светом для обеспечения безопасной светоцветовой среды. Освещение может быть односторонним (на одной стороне улицы), двухрядным шахматным или двухрядным прямоугольным.

Минимальный гарантийный срок службы уличных светильников— не менее трех лет. Определена высота расположения фонарей над дорожным покрытием, на городских улицах – девять метров, на второстепенных улицах – не менее пяти метров, у подъездов домов – не менее трех метров.

Архитектурно-художественная подсветка зданий не должна располагаться в поле центрального зрения водителей и пешеходов на главных направлениях движения, экранироваться светозащитными устройствами. Кроме того, цвет корпуса светильников должен быть максимально близким к цвету корпуса фасада дома, стоящего поблизости.

В документе прописаны и стандарты праздничного освещения. На главных пешеходных улицах и в основных общественных центрах обязательно должны присутствовать фотозоны, новогодние елки и гирлянды.