РИАМО - 16 янв. На сайте mos.ru открыли раздел, посвященный электронной медицинской карте, получить доступ к ней можно в тестовом режиме, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На mos.ru открылся специальный раздел, который посвящен электронной медицинской карте. Здесь можно узнать, что такое электронная медкарта, какие в ней содержатся сведения и как посмотреть ее онлайн», - говорится в сообщении.

Горожане могут получить доступ к своей электронной медицинской карте с 14 января в тестовом режиме. Для этого необходимо подать заявление на портале mos.ru, воспользовавшись услугой «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте». Получить доступ можно не только к своей карте, но и к картам детей в возрасте до 15 лет. При входе используется двухэтапная авторизация для защиты информации.

Москвичи могут увидеть результаты исследований и протоколы осмотров врачей в поликлинике. Также в карте будут указаны данные о выписке из стационаров.

Сейчас в цифровом виде уже доступно большинство медицинской информации, которая формируется в поликлиниках. В системе «Единая электронная медицинская карта» хранятся 100 миллионов протоколов осмотров врачей в поликлинике, 45 миллионов выписанных льготных рецептов, 25 миллионов результатов анализов, 2,5 миллиона выписанных эпикризов из стационаров. Новые медицинские данные пациентов с 2020 года будут загружаться в систему сразу в цифровом формате.

В будущем москвичи смогут увидеть выданные направления и записи на прием, рецепты, информацию об оказанных медицинских услугах и их стоимости, сведения о диспансеризации и многое другое.