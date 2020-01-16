РИАМО - 16 янв. В столице с 2013 года в рамках программы льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр» сдали 70 помещений и зданий, среди них есть объекты культурного наследия, в которых проведут работы по реставрации, а также здания, где откроют детсады и школы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«70 помещений и зданий с 2013 года сдали по льготной арендной ставке один рубль за квадратный метр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Среди сданных в аренду помещений есть объекты культурного наследия — бывшие усадьбы и доходные дома, которые будут отреставрированы. Часть помещений предназначена для открытия образовательных учреждений: школ, детских садов», - говорится в сообщении.

Ефимов пояснил, что для каждого типа объектов существуют свои условия перехода на льготную арендную ставку. Так, при открытии образовательных учреждений необходимо в установленный срок предоставить определенный объем образовательных услуг. Кроме того, при размещении в сданном по льготной арендной ставке объекте детского сада должны быть прописаны в Москве не менее 80% детей, а при размещении школы — не менее 50% учащихся.

«С 2012 года в программе «1 рубль за 1 квадратный метр» участвует 27 объектов культурного наследия. В 2019 году она помогла вернуть исторический облик четырем старинным зданиям, еще на семи объектах работы продолжаются. Ее важность заключается в том, что все памятники, участвующие в ней, находятся в аварийном состоянии, то есть инвесторы видят их потенциал, а саму программу находят полезной. Каждый такой отреставрированный дом — это не только уникальное здание, но и пространство, которое вновь вливается в жизнь нашего города», — подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Цель программы «1 рубль за 1 квадратный метр» при реализации объектов культурного наследия — привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Победитель открытых торгов в течение пяти лет должен завершить все необходимые работы, после чего сможет претендовать на льготную арендную ставку. В среднем инвестор тратит на восстановление здания три года, после чего может получить его в аренду на срок до 49 лет.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, к настоящему моменту на льготную ставку аренды перевели уже 33 объекта культурного наследия и здания, предназначенные для открытия школ и детских садов.

«С начала действия программы «1 рубль за 1 квадратный метр» департамент городского имущества заключил с предпринимателями 70 договоров аренды. Общая площадь арендованных по «рублевой программе» объектов составила 73,6 тысячи квадратных метров», — отметил Гаман.

Все доступные городские предложения по программе льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр» размещаются на инвестиционном портале города Москвы.