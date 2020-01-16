РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. В 2020 году в подмосковном Подольске отремонтируют школу №28 на улице Большая Серпуховская, на эти средства выделено свыше 50 миллионов рублей, говорится в сообщении министерства образования Московской области.

«В 2020 году начнется ремонт школы №28 в Подольске на улице Большая Серпуховская, 20/1. На работы выделено свыше 50 миллионов рублей. Ремонт проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», – говорится в сообщении.

В течение года ремонт пройдет в школах 22 муниципалитетов: Балашиха, Богородский, Воскресенск, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Клин, Коломенский, Орехово-Зуево, Подольск, Рузский, Сергиево-Посадский, Электросталь и в ряде других.

«Всего в 2020 году мы отремонтируем 35 подмосковных школ. На эти цели выделено свыше 2 миллиардов рублей. В выбранных объектах будут обновлены инженерные коммуникации, проведены косметические работы, также планируется закупка новой мебели и оборудования. Образовательные учреждения региона регулярно проходят мониторинг на предмет должного состояния зданий. В первую очередь ремонтируются здания с износом от 70%. При формировании перечня объектов на этот год мы также постарались учесть мнение жителей – участников опроса по ремонту школ на портале «Добродел», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.